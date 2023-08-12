Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта со стороны Украины

Минобороны РФ: в Шебекино пресекли попытку теракта со стороны Украины

В городе Шебекино Белгородской области пресекли попытку теракта с помощью беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, Украина намеревалась ударить по объектам, находящимся на территории России. Однако попытка была пресечена около 17.30 по московскому времени российскими силами — беспилотник обнаружили и уничтожили в воздухе. Разрушений нет.

Ранее стало известно, что БПЛА был сбит системой ПВО на подлете к Шебекино.

12 августа Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. Они были предприняты около 13:00, а затем около 15:00 по московскому времени. В обоих случаях ракеты были сбиты в воздухе.