Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:54, 12 августа 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта со стороны Украины

Минобороны РФ: в Шебекино пресекли попытку теракта со стороны Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В городе Шебекино Белгородской области пресекли попытку теракта с помощью беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, Украина намеревалась ударить по объектам, находящимся на территории России. Однако попытка была пресечена около 17.30 по московскому времени российскими силами — беспилотник обнаружили и уничтожили в воздухе. Разрушений нет.

Ранее стало известно, что БПЛА был сбит системой ПВО на подлете к Шебекино.

12 августа Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. Они были предприняты около 13:00, а затем около 15:00 по московскому времени. В обоих случаях ракеты были сбиты в воздухе.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта со стороны Украины

    «Луна-25» скорректировала траекторию перелета к спутнику Земли

    Сбитый на подлете к российскому городу беспилотник попал на видео

    В Румынии назвали дату начала международных учений боевой группы НАТО

    Актриса Бри Ларсон снялась в откровенном наряде без нижнего белья

    Названо идеальное количество часов для занятий спортом в неделю

    Французы резко сократили покупки продуктов из-за инфляции

    Делегация РФ заявила о попытках Запада помешать подготовке к конференции ДНЯО

    Названы повышающие либидо грибы

    Главком ВСУ рассказал о ситуации в зоне конфликта главе штаба обороны Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости