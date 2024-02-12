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16:21, 12 февраля 2024Россия

ВСУ второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область. По данным губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, атаке подверглось село Новая Таволжанка. Подробности он привел в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. По сведениям Гладкова, различные повреждения были выявлены в трех частных домовладениях и четырех хозяйственных постройках.

«Подворовой обход территории продолжается», — доложил белгородский губернатор.

До этого Гладков рассказал, что два частных дома оказались повреждены в белгородском селе Козинка в результате украинского обстрела.

Тогда никто из местных жителей травм не получил.

11 февраля Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника в небе над Белгородской областью. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

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      Анна Щербакова
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