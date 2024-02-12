ВСУ второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за сутки обстреляли Белгородскую область. По данным губернатора приграничного российского региона Вячеслава Гладкова, атаке подверглось село Новая Таволжанка. Подробности он привел в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. По сведениям Гладкова, различные повреждения были выявлены в трех частных домовладениях и четырех хозяйственных постройках.

«Подворовой обход территории продолжается», — доложил белгородский губернатор.

До этого Гладков рассказал, что два частных дома оказались повреждены в белгородском селе Козинка в результате украинского обстрела.

Тогда никто из местных жителей травм не получил.

11 февраля Минобороны России отчиталось об уничтожении беспилотника в небе над Белгородской областью. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.