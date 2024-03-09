В США предрекли ВСУ дальнейшую потерю территорий после взятия Россией Авдеевки

BI: Украина продолжит терять территории после взятия Авдеевки под контроль

Украина в скором времени продолжит терять территории после взятия Вооруженными силами (ВС) России Авдеевки, считает обозреватель Business Insider.

«Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки», — говорится в материале.

Там подчеркивается, что Российская армия не снизила темпы своего продвижения и уже взяла под контроль несколько деревень. Ресурсы Украины стремительно иссякают, из-за чего страна будет не способна выстроить мощную оборону, предположил журналист, подчеркнув, что через такую оборону Россия легко прорвется.

Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля.