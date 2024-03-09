Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:49, 9 марта 2024Интернет и СМИ

В США предрекли ВСУ дальнейшую потерю территорий после взятия Россией Авдеевки

BI: Украина продолжит терять территории после взятия Авдеевки под контроль

Фото: Reuters

Украина в скором времени продолжит терять территории после взятия Вооруженными силами (ВС) России Авдеевки, считает обозреватель Business Insider.

«Украина все еще может потерять многое, поскольку российские военные продолжают идти дальше после взятия под контроль Авдеевки», — говорится в материале.

Там подчеркивается, что Российская армия не снизила темпы своего продвижения и уже взяла под контроль несколько деревень. Ресурсы Украины стремительно иссякают, из-за чего страна будет не способна выстроить мощную оборону, предположил журналист, подчеркнув, что через такую оборону Россия легко прорвется.

Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой народной республике (ДНР). Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Польша отказалась считать отправку войск стран НАТО на Украину нереальной

      Россиянам рассказали о способе увеличить размер участка

      ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку

      Российский боец ММА попал в реанимацию перед поединком в Москве

      В США предрекли ВСУ дальнейшую потерю территорий после взятия Россией Авдеевки

      В Германии призвали тратить миллиарды евро на строительство бункеров

      Хуситы заявили об ударе по двум американским эсминцам в Красном море

      В Пулково спецгрузовик повредил крыло самолета с пассажирами

      Россиянкам рассказали о необходимых обследованиях здоровья

      Пентагон представил отчет о разработке инопланетных технологий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше