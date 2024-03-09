В США задумались об отправке на Гаити морпехов

Marine Corps Times: в США задумались об отправке на Гаити морпехов

В США задумались об отправке на Гаити элитной группы морской пехоты из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом заявило издание Marine Corps Times со ссылкой на представителя американского Минобороны.

По словам источника, морпехов могут отправить на Гаити по запросу Госдепартамента США.

Представитель Пентагона заявил Fox News, что Минобороны в данный момент изучает свои варианты действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить безопасность персонала в посольстве США на Гаити. «Решения пока не были приняты», — подчеркнули в Пентагоне.

Спикер Южных сил морской пехоты Мейсон Энглхарт, в свою очередь, сообщил, что морпехи не планируют отправлять на Гаити группу быстрого реагирования. Он также подтвердил вышеприведенные слова представителя Минобороны.

Ранее сообщалось, что банды атаковали президентский дворец в столице Гаити Порт-о-Пренсе, а также напали на здание МВД и полицейское управление. В городе были слышны стрельба и взрывы.

Перед этим члены вооруженных группировок напали на главную тюрьму Гаити и выпустили сотни заключенных.