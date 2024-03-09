Военный самолет Швеции впервые с ее вступления в НАТО совершил полет близ России

Военный самолет Швеции впервые со вступления в НАТО пролетел близ России

Военный самолет Швеции впервые с того момента, как страна стала членом Североатлантического альянса, совершил полет близ границ России и Белоруссии. Это следует из данных авиационного сайта Itamilradar.

Сообщается, что шведский самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream S102B выполнил полет в пятницу, 8 марта. Он пролетел вдоль сухопутной границы Калининградской области и Белоруссии, при этом находясь в воздушном пространстве Польши. Gulfstream S102B предназначен для перехвата электронных сигналов на большой дальности.

Помимо этого, зафиксирован полет шведского самолета дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 — он проследовал над Балтийским морем близ Калининградской области.

7 марта Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-членом объединения. Предполагается, что это значительно укрепит обороноспособность стран Скандинавии и Балтии, входящих в альянс.