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13:03, 9 марта 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области

Один человек пострадал в результате удара ВСУ по грузовикам с углем
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Один человек пострадал в результате удара беспилотников и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонне грузовиков с углем в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области», — написал он, отметив, что машины были атакованы с помощью FPV-дронов и реактивных систем залпового огня «Град».

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

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      Виктория Кондратьева
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