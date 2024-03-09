ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области

Один человек пострадал в результате удара ВСУ по грузовикам с углем

Один человек пострадал в результате удара беспилотников и артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонне грузовиков с углем в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Киевские боевики обстреляли грузовые машины, на которых доставляли социальный уголь жителям Харьковской области», — написал он, отметив, что машины были атакованы с помощью FPV-дронов и реактивных систем залпового огня «Град».

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.