Выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце в последний момент отменили

MK.RU: в Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте после слов Пугачевой

Выступление российской певицы Кристины Орбакайте в концерте в честь Международного женского дня в Государственном Кремлевском дворце в последний момент отменили. Подробности инцидента раскрыло издание «Московский комсомолец» («МК»).

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов издания, имя Орбакайте до последнего значилось в программе концерта, прошедшего 8 марта. «Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — сообщил анонимный источник.

На сцене Кремлевского дворца певица должна была исполнить свой давний хит — «Просто любить тебя», однако в последний момент организаторы исключили номер с ее участием. Журналисты издания отмечают, что причиной подобного решения стали антироссийские высказывания матери Орбакайте, Аллы Пугачевой.

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил будущее певицы Кристины Орбакайте в России после высказываний Аллы Пугачевой. По его мнению, Примадонна поставила под угрозу карьеру дочери своим заявлением о том, что «нормальные люди» не приезжают в Россию.