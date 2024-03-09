Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 9 марта 2024Культура

Выступление Кристины Орбакайте в Кремлевском дворце в последний момент отменили

MK.RU: в Кремлевском дворце отменили выступление Орбакайте после слов Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Выступление российской певицы Кристины Орбакайте в концерте в честь Международного женского дня в Государственном Кремлевском дворце в последний момент отменили. Подробности инцидента раскрыло издание «Московский комсомолец» («МК»).

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов издания, имя Орбакайте до последнего значилось в программе концерта, прошедшего 8 марта. «Она должна была выходить на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Фактически в финале концерта», — сообщил анонимный источник.

Материалы по теме:
Алла Пугачева вступилась за Максима Галкина: певица попросила признать ее иноагентом и назвала мужа «настоящим патриотом»
Алла Пугачева вступилась за Максима Галкина:певица попросила признать ее иноагентом и назвала мужа «настоящим патриотом»
19 сентября 2022
Санкции оставили россиян без западных соцсетей, Netflix и десятков популярных приложений. Какие сервисы их заменят?
Санкции оставили россиян без западных соцсетей, Netflix и десятков популярных приложений.Какие сервисы их заменят?
21 июля 2022
​​Без балета, Чайковского и русских. США и Европа отказываются от российской культуры. Как от этого пострадает весь мир?
​​Без балета, Чайковского и русских.США и Европа отказываются от российской культуры. Как от этого пострадает весь мир?
16 июня 2022

На сцене Кремлевского дворца певица должна была исполнить свой давний хит — «Просто любить тебя», однако в последний момент организаторы исключили номер с ее участием. Журналисты издания отмечают, что причиной подобного решения стали антироссийские высказывания матери Орбакайте, Аллы Пугачевой.

Ранее продюсер Сергей Дворцов оценил будущее певицы Кристины Орбакайте в России после высказываний Аллы Пугачевой. По его мнению, Примадонна поставила под угрозу карьеру дочери своим заявлением о том, что «нормальные люди» не приезжают в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      «Присутствие сил НАТО на Украине не является немыслимым». Польша поддержала призыв Макрона

      Бывшая возлюбленная Мэттью Перри рассказала о его главной несбывшейся мечте

      Россияне получили рекордное количество ВНЖ в Аргентине

      Боец ВСУ выходил взявшего его в плен российского солдата

      Казахстан подтвердил гражданство двух ликвидированных в России террористов

      Стала известна дата очередной встречи в формате «Рамштайн» по Украине

      Россиянам указали на провокаторов внезапной остановки сердца

      Тысячи людей потребовали отставки премьера Испании и вышли на протест

      Обстрел ВСУ повредил здание школы в ДНР

      Полковник рассказал о перспективах ракет Taurus изменить ситуацию в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше