Задержание и избиение 34 уклонистов на Украине попало на видео

Жесткое задержание уклонистов на Украине сняли на видео. Кадры разместило издание «Страна» со ссылкой на местные СМИ.

На ролике видно, как люди в гражданской одежде выволакивают мужчин из автобуса, избивая их. При этом одного из уклонистов повалили на землю и надавили на шею коленом. Других мужчин заставляли выпрыгивать из автобуса на уже лежавших на асфальте уклонистов. Задержание сопровождалось обсценной лексикой.

Речь идет об инциденте, случившемся 8 марта. Тогда сотрудники Пограничной службы Украины задержали автобус с 34 уклонистами на погранпереходе в Румынию. Мужчины заплатили по 10 тысяч евро, чтобы выехать за границу таким способом.