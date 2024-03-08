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18:25, 8 марта 2024Бывший СССР

На границе Украины и Румынии задержали полный уклонистов автобус

«Страна.ua»: на границе Украины с Румынией задержали автобус с 34 уклонистами

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Сотрудники Пограничной службы Украины задержали полный уклонистов автобус на погранпереходе в Румынию. Об этом со ссылкой на местных журналистов сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«В трех километрах от границы с Румынией задержали автобус, в который набились 34 уклониста. (...) мужчины заплатили по 10 тысяч евро, чтобы выехать за границу таким способом», — говорится в публикации.

Отмечается, что организатор схемы задержан Службой безопасности Украины.

Ранее украинские пограничники поймали двух уклонистов, пытавшихся пройти таможенный пункт в прицепе для животных. По информации ведомства, мужчины заплатили по 5 тысяч долларов для трансфера в Молдавию.

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      Глеб Палехов
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