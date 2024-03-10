Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:40, 10 марта 2024Путешествия

Аэропорт Пулково возобновил отправку рейсов

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

«Уважаемые пассажиры! Временные ограничения сняты. Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», — говорится в сообщении.

Ограничения на вылет и посадку самолетов в аэропорту были введены 10 марта с 17:00 мск для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Уточнялось, что в Пулково ввели план «Ковер». По некоторым данным, причиной стал сильный пожар на окраине Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Россия применила на Украине мощную авиабомбу. В США заявили, что это меняет баланс сил на линии фронта

      В России пресекли попытку атаки беспилотниками ВСУ

      В Будапеште прошла инаугурация нового президента Венгрии

      США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити

      Аэропорт Пулково возобновил отправку рейсов

      Названа причина введения плана «Ковер» в Пулково

      «Локомотив» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

      Российский фильм «Вызов» показали в Китае

      От обстрела ВСУ получили повреждения четыре школы и ясли в Донецке

      Появились подробности об обрушении кровли магазина в Татарстане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше