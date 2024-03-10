В Пулково ввели ограничения на вылет и посадку самолетов

Росавиация: в аэропорту Пулково введены ограничения для безопасности полетов

В петербургском аэропорту Пулково с 17:00 мск введены ограничения на вылет и посадку самолетов для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Как уточняет Telegram-канал «112», в Пулково введен план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. По другим данным, причиной стал сильный пожар на окраине Санкт-Петербурга.

Ранее прием и вылет самолетов в Пулково ограничивали 2 марта. Мера действовала всего полчаса.

Двумя днями позже пассажирский самолет, вылетевший из Пулково, сделал петлю в воздухе и экстренно вернулся в аэропорт. По данным источника, инцидент произошел с Sukhoi Superjet 100.