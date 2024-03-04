Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:50, 4 марта 2024Путешествия

Российский пассажирский самолет сделал петлю и вернулся в аэропорт вылета

Mash: летевший в Челябинск Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в Пулково

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Российский пассажирский самолет сделал петлю в воздухе и экстренно вернулся в аэропорт вылета Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, инцидент произошел с Sukhoi Superjet 100, который летел из Санкт-Петербурга в Челябинск. Как пишет источник со ссылкой на слова пассажиров, возможная причина происшествия — отказ двигателя.

Ранее пилотов самолета авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту попытались ослепить лазером во время полета. Лайнер летел из Хабаровска в Красноярск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Украина не хочет переговоров с Россией о транзите газа. Власти собираются использовать газопровод для своих целей

      Экс-директор Моисеева вспомнил о его воспитании дочери Пугачевой

      Установку Krab ВСУ уничтожили «хитрой» ракетой

      На Украине суд одобрил конфискацию имущества главы «России сегодня»

      Зеленский сменил командующего Силами поддержки ВСУ

      «Автомобилист» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Россиянин домогался маленькой девочки в интернете и попал под следствие

      Врач рассказал об опасных последствиях чрезмерного употребления белого хлеба

      Биткоин обновил новый ценовой рекорд

      Акула набросилась на 11-летнюю девочку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше