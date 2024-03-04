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15:04, 4 марта 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером

Пилотов летевшего в Красноярск самолета попытались ослепить лазером

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Пилотов самолета авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту попытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincedent.

По данным источника, воздушное судно следовало из Хабаровска в Красноярск 3 марта. Несмотря на произошедшее экипаж продолжил выполнение рейса.

В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании с пассажирами на борту попытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Челябинска в Москву.

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      Фариза Бацазова
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