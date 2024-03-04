Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером
Пилотов летевшего в Красноярск самолета попытались ослепить лазером
Пилотов самолета авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту попытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincedent.
По данным источника, воздушное судно следовало из Хабаровска в Красноярск 3 марта. Несмотря на произошедшее экипаж продолжил выполнение рейса.
В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании с пассажирами на борту попытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Челябинска в Москву.