Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером

Пилотов летевшего в Красноярск самолета попытались ослепить лазером

Пилотов самолета авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту попытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincedent.

По данным источника, воздушное судно следовало из Хабаровска в Красноярск 3 марта. Несмотря на произошедшее экипаж продолжил выполнение рейса.

В результате лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее пилотов самолета другой российской авиакомпании с пассажирами на борту попытались ослепить лазером зеленого цвета во время рейса. Инцидент произошел с лайнером, летевшим из Челябинска в Москву.