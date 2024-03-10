Байден заявил о вредном влиянии Нетаньяху на Израиль
Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит своей стране, так как настраивает против нее остальной мир. Об этом политик заявил в беседе с MSNBC.
«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий«, — добавил американский лидер.
Байден заявил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договоренностей об обмене заложниками и заключенными. Политик также выразил готовность выступить в израильском парламенте.
Ранее сообщалось, что Байден в разговоре с Нетаньяху указывал ему на необходимость «прийти к Иисусу». По данным Politico, Байден рассказал о диалоге с израильским премьером в ходе частной беседы с сенатором Майклом Беннетом, однако их разговор подслушала телекамера.