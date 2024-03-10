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04:32, 10 марта 2024Мир

Байден заявил о вредном влиянии Нетаньяху на Израиль

Президент США Байден заявил, что премьер-министр Нетаньяху вредит Израилю
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вредит своей стране, так как настраивает против нее остальной мир. Об этом политик заявил в беседе с MSNBC.

«У него есть право защищать Израиль, право продолжать преследовать ХАМАС, но он должен, должен, должен уделять больше внимания гибели невинных людей, которые гибнут в результате предпринятых действий«, — добавил американский лидер.

Байден заявил, что желает прекращения огня в секторе Газа и договоренностей об обмене заложниками и заключенными. Политик также выразил готовность выступить в израильском парламенте.

Ранее сообщалось, что Байден в разговоре с Нетаньяху указывал ему на необходимость «прийти к Иисусу». По данным Politico, Байден рассказал о диалоге с израильским премьером в ходе частной беседы с сенатором Майклом Беннетом, однако их разговор подслушала телекамера.

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      Марина Совина
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