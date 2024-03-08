Байден указал премьеру Израиля на необходимость «прийти к Иисусу»

Байдена заявил, что указывал Нетаньяху на необходимость «прийти к Иисусу»

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указывал ему на необходимость «прийти к Иисусу», сообщает издание Politico.

Отмечается, что Байден рассказал о диалоге с израильским премьером в ходе частной беседы с сенатором Майклом Беннетом, однако их разговор подслушала телекамера. «Я сказал ему: "Биби... вам и мне предстоит встреча из разряда "прийти к Иисусу"», — поделился американский лидер.

Англоязычная идиома «come to Jesus» (дословно «прийти к Иисусу») означает момент озарения или осознания, радикально меняющий взгляды и поведение человека.