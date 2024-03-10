Беспилотники ВСУ атаковали город в Белгородской области

Губернатор Гладков: два БПЛА ВСУ атаковали город Строитель Белгородской области

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Строитель Белгородской области. Об этом утром 10 марта написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, после падения и детонации беспилотников загорелась фура. Оперативные службы ее потушили, во время инцидента никто не пострадал, добавил Гладков.

Ранее в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) при атаке беспилотника пострадали четыре человека. Мэр города Иван Приходько рассказал, что травмы получили сотрудники комбината «Никитовский хлеб».