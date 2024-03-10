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08:25, 10 марта 2024Бывший СССР

В Горловке при атаке беспилотника пострадали сотрудники хлебокомбината

Мэр Горловки Приходько: при атаке БПЛА пострадали 4 сотрудника хлебокомбината

Фото: Pixabay

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) четыре человека пострадали при атаке беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Он уточнил, что травмы получили сотрудники комбината «Никитовский хлеб». Кроме того, повреждено здание производственного цеха, уничтожены три автомобиля и 1200 килограмм хлебобулочных изделий.

Кроме того, повреждено домостроение по улице Невельского. Приходько призвал местных жителей быть предельно осторожными.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью сбросили на Горловку с беспилотника взрывоопасный предмет.

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      Марина Совина
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