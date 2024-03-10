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08:04, 10 марта 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о сброшенном ВСУ на Горловку взрывоопасном предмете

СЦКК ДНР: ВСУ ночью сбросили на Горловку с БПЛА взрывоопасный предмет

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью сбросили на Горловку с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) взрывоопасный предмет, об этом в Telegram-канале сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Атака беспилотником была зафиксирована после полуночи в ночь на 10 марта. «02:00 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА», — говорится в заявлении.

9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

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      Марина Совина
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