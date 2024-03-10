Девять человек в Африке съели мясо морской черепахи и не выжили

AP: в Танзании девять человек умерли, съев мясо морской черепахи

Фатальным для девяти человек оказалось употребление мяса морской черепахи в Танзании. Среди них восемь детей и один взрослый, еще 78 человек были госпитализированы. Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на власти африканской страны.

По словам медицинского работника Хаджи Бакари, тот факт, что все жертвы съели именно морскую черепаху, подтвердили лабораторные тесты.

Мясо этих существ считается деликатесом для жителей принадлежащего Танзании архипелага Занзибар, хотя его употребление периодически приводит к летальным исходам, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России девять человек, включая ребенка, отравились мясом медведя.

