Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 10 марта 2024Мир

Девять человек в Африке съели мясо морской черепахи и не выжили

AP: в Танзании девять человек умерли, съев мясо морской черепахи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Фатальным для девяти человек оказалось употребление мяса морской черепахи в Танзании. Среди них восемь детей и один взрослый, еще 78 человек были госпитализированы. Об этом пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на власти африканской страны.

По словам медицинского работника Хаджи Бакари, тот факт, что все жертвы съели именно морскую черепаху, подтвердили лабораторные тесты.

Мясо этих существ считается деликатесом для жителей принадлежащего Танзании архипелага Занзибар, хотя его употребление периодически приводит к летальным исходам, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в России девять человек, включая ребенка, отравились мясом медведя.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в российском городе

      О'Мэлли защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

      В США предложили поставить ультиматум НАТО из-за Украины

      Пресс-служба Дани Алвеса опровергла информацию о его самоубийстве

      Петр Ян прервал серию из поражений в UFC

      Девять человек в Африке съели мясо морской черепахи и не выжили

      В Крыму обвинили Германию в вероломстве

      Спонсоры бывшего соперника Трампа в президентской гонке решили его поддержать

      Еще в одном российском регионе объявили ракетную опасность

      Врач развеяла миф о пользе фруктозы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше