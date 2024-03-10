Два человека пострадали при пожаре в ангаре под Санкт-Петербургом

МЧС: два человека пострадали при пожаре в ангаре под Санкт-Петербургом

Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.

Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы. Огнеборцы МЧС России продолжают тушить пожар, который распространился на площади в тысячу квадратных метров в Ленинградской области.

«В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники», — добавили в ведомстве.

Ранее мощный пожар на Волхонском шоссе попал на видео. Очевидцы сняли огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами.

