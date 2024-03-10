Два человека пострадали при пожаре в ангаре под Санкт-Петербургом
МЧС: два человека пострадали при пожаре в ангаре под Санкт-ПетербургомСюжетПожары в России
Два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы. Огнеборцы МЧС России продолжают тушить пожар, который распространился на площади в тысячу квадратных метров в Ленинградской области.
«В ликвидации задействованы 75 специалистов и 21 единица техники», — добавили в ведомстве.
Ранее мощный пожар на Волхонском шоссе попал на видео. Очевидцы сняли огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами.