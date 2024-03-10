Мощный пожар в промзоне Санкт-Петербурга попал на видео

Mash опубликовал видео пожара в промзоне на Волхонском шоссе в Петербурге

Мощный пожар в промзоне на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге попал на видео. Его публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

На снятых очевидцами кадрах виден огромный столб дыма, возвышающийся над многоэтажными домами на юго-западе города.

Телеканал 78.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Ленобласти уточняет, что сообщение о пожаре на Волхонском шоссе, 4 в Ломоносовском районе поступило 10 марта в 14:48. Загорелся ангар. Тушением занимаются 36 человек и девять единиц техники.

Ранее в Санкт-Петербурге двое детей пострадали при пожаре, который, по предварительным данным, случился из-за загоревшейся музыкальной колонки, стоявшей на зарядке. Родителям удалось потушить огонь своими силами до приезда пожарных.

