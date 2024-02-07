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18:35, 7 февраля 2024Среда обитания

В Петербурге музыкальная колонка загорелась и устроила пожар в квартире

МЧС: из-за пожара в Санкт-Петербургской квартире пострадали двое детей
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое детей пострадали при пожаре, вызванном, по предварительным данным, загоревшейся музыкальной колонкой, которая стояла на зарядке. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

Инцидент произошел в квартире в Пушкинском районе. Возгорание случилось ночью на пространстве площадью три квадратных метра. Родители самостоятельно потушили огонь до приезда пожарных. Пострадавшим детям 5 и 11 лет.

На опубликованных кадрах видно, что из-за возгорания копотью покрылся шкаф в детской комнате. Также частично сгорели письменный стол и полка с книгами.

Ранее в поселке Прогресс Амурской области восьмилетний ребенок случайно поджег квартиру зажигалкой. Мальчик поджег кресло, при этом матери не удалось потушить огонь самостоятельно. Семье пришлось дожидаться приезда спасателей. В итоге квартира выгорела полностью.

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      Мария Черкасова
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