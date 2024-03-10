На Украине заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Мрочко заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне слышны взрывы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области объявили воздушную тревогу.

9 марта также сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

В ночь с 5 на 6 марта сообщалось о взрывах в Одессе. Позже в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

