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21:55, 10 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Мрочко заявил о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Фото: Unsplash

Назначенный украинскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Херсоне слышны взрывы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области объявили воздушную тревогу.

9 марта также сообщалось о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне.

В ночь с 5 на 6 марта сообщалось о взрывах в Одессе. Позже в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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      Марина Совина
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