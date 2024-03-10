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09:56, 10 марта 2024Мир

Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой

Эммануэль Макрон назвал ложной информацией слухи, что его жена сменила пол
Брижит Макрон

Брижит Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на слухи, что его жена Брижит раньше была мужчиной. Об этом сообщает телеканал TF1.

«Самое худшее — это ложная информация», — сказал глава государства после окончания мероприятия, посвященного Международному женскому дню в Париже. Он также подчеркнул, что феминистская борьба «затрагивает всех». «Не существует общества, которое живет достойно, если в нем нет равенства», — добавил Макрон.

Ранее Брижит Макрон ответила на слухи о смене пола.

В 2021 году супругу французского лидера заподозрили в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. В частности, авторы слухов утверждали, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечалось, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

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