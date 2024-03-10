Макрон впервые ответил на слухи о смене пола женой

Эммануэль Макрон назвал ложной информацией слухи, что его жена сменила пол

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые отреагировал на слухи, что его жена Брижит раньше была мужчиной. Об этом сообщает телеканал TF1.

«Самое худшее — это ложная информация», — сказал глава государства после окончания мероприятия, посвященного Международному женскому дню в Париже. Он также подчеркнул, что феминистская борьба «затрагивает всех». «Не существует общества, которое живет достойно, если в нем нет равенства», — добавил Макрон.

Ранее Брижит Макрон ответила на слухи о смене пола.

В 2021 году супругу французского лидера заподозрили в смене пола и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. В частности, авторы слухов утверждали, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечалось, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.