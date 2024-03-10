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13:47, 10 марта 2024Мир

Машина врезалась в ворота Букингемского дворца и попала на видео

Водитель автомобиля врезался в ворота Букингемского дворца в Лондоне

Водитель автомобиля въехал в ворота Букингемского дворца в Лондоне и попал на видео. Кадры публикует The Independent.

По информации издания, инцидент произошел 9 марта в 02:33 ночи по местному времени. Свидетель происшествия рассказал, что услышал хлопок и, обернувшись, увидел машину, врезавшуюся в ворота. Вскоре на место прибыла полиция. На кадрах видно, как вооруженные правоохранители окружили нарушителя порядка, который в это время стоял на коленях на земле.

«Держи руки за головой», — кричали сотрудники полиции.

Водителя задержали, однако не стали везти в участок, а доставили в больницу. При этом о травмах не сообщается.

Ранее советник главы МЧС России Алексей Щербаков попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел 7 марта в Москве на Рязанском проспекте.

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      Зарина Дзагоева
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