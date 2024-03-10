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06:48, 10 марта 2024Бывший СССР

На Украине допустили предательство после уничтожения комплексов Patriot в ДНР

«Страна.ua»: на Украине допускают предательство после уничтожения ЗРК Patriot

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Украинские эксперты допустили, что уничтожение двух зенитно-ракетных комплексов Patriot в Донецкой народной республике (ДНР) произошло в результате предательства. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Оно привело скриншот публикации военного специалиста по связи Сергея Бескрестного, известного как Сергей Флэш. По его словам, особую проблему представляют управляемые авиационные бомбы (КАБ). Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перемещать способные сбить носители этих боеприпасов комплексы Patriot ближе к линии фронта.

Эксперт добавил, что таких бродячих ЗРК мало, поэтому для российских военных устранить проблему очень легко, необходимо их найти и уничтожить.

«И тут в дело включается ГРУ и, вероятно, предатели», — заявил Флэш, пояснив, что случайно обнаружить Patriot за 50 километров от фронта с беспилотника невозможно, а при их перемещениях соблюдаются серьезные меры предосторожности.

9 марта российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot.

После этого немецкий журналист Юлиан Репке раскритиковал Вооруженные силы Украины (ВСУ). По его словам, военные разместили установки слишком близко к линии фронта и дали время российским артиллеристам их поразить.

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      Марина Совина
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