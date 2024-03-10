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15:15, 10 марта 2024Бывший СССР

На Украине придумали способ использования существующих газопроводов

Украинский министр заявил, что газопроводы используют для экспорта водорода в ЕС

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Украина намерена использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу. О том, что в республике придумали такой способ ее использования, в интервью изданию Kurier заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

«Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн», — заметил руководитель ведомства.

Галущенко также выразил мнение, что для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.

Ранее глава министерства энергетики Украины сообщил, что Еврокомиссия начала активно готовиться к тому, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа через территорию Украины.

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