На Украине придумали способ использования существующих газопроводов

Украинский министр заявил, что газопроводы используют для экспорта водорода в ЕС

Украина намерена использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу. О том, что в республике придумали такой способ ее использования, в интервью изданию Kurier заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

«Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн», — заметил руководитель ведомства.

Галущенко также выразил мнение, что для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.

Ранее глава министерства энергетики Украины сообщил, что Еврокомиссия начала активно готовиться к тому, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа через территорию Украины.