На Украине придумали способ использования существующих газопроводов
Украина намерена использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу. О том, что в республике придумали такой способ ее использования, в интервью изданию Kurier заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
«Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн», — заметил руководитель ведомства.
Галущенко также выразил мнение, что для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.
Ранее глава министерства энергетики Украины сообщил, что Еврокомиссия начала активно готовиться к тому, чтобы полностью отказаться от поставок российского газа через территорию Украины.