На Западе обеспокоились судьбой своих военных на Украине

Lidovky: западные военные инструкторы на Украине станут легитимной целью России

Западные военные инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых могут направить страны НАТО на территорию республики, станут легитимной целью для России. Об этом пишет чешское издание Lidovky.

В материале отмечается, что один из возможных вариантов помощи Украине от Чехии — отправка инструкторов для обучения солдат ВСУ. Однако это не гарантирует им защиты от ударов российских войск, предупредили опрошенные изданием эксперты.

«Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель. Ведь они находились бы в зоне боевых действий, а там конкретная цель их пребывания не имеет значения для противника, и это необходимо учитывать», — говорится в материале.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что страны Евросоюза могут отправить свой контингент для помощи Украине. Он отметил, что окончательный консенсус пока не достигнут, но такой вариант развития событий возможен. Однако часть европейских государств не поддержали идею французского лидера.