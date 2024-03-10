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00:28, 11 марта 2024Мир

Нетаньяху оценил возможность существования палестинского государства

Politico: Нетаньяху исключил возможность существования палестинского государства
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал возможность существования палестинского государства. Об этом он высказался в интервью изданию Politico.

Нетаньяху исключил возможность существования палестинского государства и подчеркнул, что его мнение поддерживают большинство жителей Израиля.

«Позиция, которую я занимаю, поддерживается подавляющим большинством израильтян, которые говорят после 7 октября: мы не хотим видеть палестинского государства», — отметил он.

По мнению премьера, Израиль должен получить полный контроль над всеми палестинскими территориями к западу от реки Иордан.

Ранее Нетаньяху раскрыл сроки завершения операции в секторе Газа. «Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — допустил он.

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      Марина Совина
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