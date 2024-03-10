Нетаньяху раскрыл сроки завершения операции в секторе Газа

Нетаньяху допустил завершение операции Израиля в Газе через 1-2 месяца

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, когда может завершиться военная операция Израиля против боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом он высказался в интервью изданию Politico.

Нетаньяху уточнил, что Израиль уничтожил три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. По его словам, операция страны близится к завершению через 1-2 месяца.

«Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — допустил он.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ начнет наступление на переполненный беженцами город Рафах на юге Газы даже в том случае, если будет достигнута договоренность по израильским гражданам, удерживаемым ХАМАС в качестве заложников.

