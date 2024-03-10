Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:34, 10 марта 2024Мир

Нетаньяху раскрыл сроки завершения операции в секторе Газа

Нетаньяху допустил завершение операции Израиля в Газе через 1-2 месяца
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху . Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, когда может завершиться военная операция Израиля против боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом он высказался в интервью изданию Politico.

Нетаньяху уточнил, что Израиль уничтожил три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. По его словам, операция страны близится к завершению через 1-2 месяца.

«Боевые действия займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», — допустил он.

Ранее Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ начнет наступление на переполненный беженцами город Рафах на юге Газы даже в том случае, если будет достигнута договоренность по израильским гражданам, удерживаемым ХАМАС в качестве заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сняли с дрона расстрел раненого украинского бойца офицером

      На Западе раскрыли подробности об увольнении Нуланд

      Орбан рассказал о плане Трампа для завершения конфликта на Украине

      Орбан рассказал об обещании Трампа не давать деньги Украине в случае избрания

      Тренер «Спартака» ушел от ответа на вопрос об отставке

      Канадский генерал лишился сна из-за действий России в Арктике

      Нетаньяху подтвердил проведение наземной операции в Рафахе

      Нетаньяху раскрыл сроки завершения операции в секторе Газа

      Бывший президент «Спартака» назвал причину неудач команды

      Названо число желающих проголосовать на выборах не по прописке россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше