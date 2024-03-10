Пассажирский самолет экстренно приземлился из-за неисправности

Daily Mail: самолет United Airlines экстренно приземлился из-за неисправности

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в Лос-Анджелесе из-за неисправности гидравлической системы. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что рейс следовал из Сан-Франциско в Мехико, на борту находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. Борт благополучно сел, никто не пострадал.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines, следовавший из Портленда, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за задымления на борту. Уточняется, что лайнер направлялся в Финикс, однако вскоре после взлета пассажиры из хвостовой части пожаловались на странный запах и пар.