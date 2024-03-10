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20:30, 10 марта 2024Мир

В России отреагировали на сообщения об уже отправленных в зону СВО войсках НАТО

Депутат Чепа: находящиеся в зоне СВО военные НАТО занимаются технической работой

Фото: Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

Находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО) военные НАТО в основном занимаются технической работой, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщения Польши об уже отправленных на фронт войсках Североатлантического альянса.

«Я думаю, что он имел в виду советников, а также специалистов, которые поставляют технику и обучают этой технике украинских военнослужащих. Кроме этого есть разведка, есть службы оказания какой-то технической помощи, и они были с самого начала, были еще до специальной военной операции. Также есть наемники из разных стран, которых становится все меньше и меньше. Мы знаем, что и [президент Франции Эммануэль] Макрон выступал с этим предложением, большинство стран высказываются категорически против этого, поддержали Макрона прибалтийские страны и Польша», — сказал депутат.

Все эти заявления усугубляют ситуацию, накаляют обстановку. Естественно, эскалация напряженности может привести к обострению конфликта, и это понимают и в США

Алексей Чепадепутат Госдумы

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на территорию Украины. При этом дипломат отказался называть государства, которые пошли на такой шаг.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страны Евросоюза могут отправить свой контингент для помощи Украине. Он добавил, что окончательный консенсус пока не достигнут, но такой вариант развития событий нельзя исключать. Однако часть европейских государств не поддержали инициативу французского лидера.

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