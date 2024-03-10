Российский интернат загорелся из-за неисправного вейпа

Интернат в Санкт-Петербурге загорелся из-за неисправного вейпа

В Санкт-Петербурге загорелся интернат из-за неисправного вейпа. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Уточняется, что учреждение находится на Малоохтинском проспекте. В результате пожара пострадал 15-летний подросток, его доставили в больницу.

Известно, что возгорание началось на втором этаже Центра содействия семейному воспитанию. Из-за вейпа загорелся матрас. На место происшествия прибыли 15 сотрудников МЧС, они эвакуировали из здания 16 детей.

Ранее на газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа произошел мощный пожар. По словам местных жителей, возгорание произошло около полуночи.