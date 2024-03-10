В российском регионе загорелся газопровод

В ХМАО произошел мощный пожар на газопроводе

На газопроводе рядом с поселком Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа произошел мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, возгорание произошло около полуночи. Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия. Причины инцидента и информация о пострадавших уточняется. На место отправились сотрудники МЧС и медики.

Ранее в Пермском крае грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе. ЧП произошло в поселке Куеда.

В октябре газопровод загорелся на территории ТЭЦ-16 в Москве.