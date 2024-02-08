Российский грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе и попал на видео

«112»: В Пермском крае пожар на поезде после взрыва газопровода попал на видео

В Пермском крае грузовой поезд загорелся после взрыва на газопроводе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «112».

По данным источника канала, ЧП произошло в поселке Куеда. На данный момент в железнодорожном составе горят три цистерны, а также жилой дом, расположенный рядом.

Информации о пострадавших, а также о причинах произошедшего сейчас нет.

Дополнение: по данным Telegram-канала Mash, госпитализировали двух пострадавших — надышавшегося дымом подростка, а также женщину с ожогами. Огонь охватил два жилых дома.

Ранее сообщалось о другой железнодорожной аварии, произошедшей в России. В конце ноября в Бурятии загорелся грузовой поезд в Северомуйском тоннеле. Причиной инцидента стал взрыв двух цистерн с дизельным топливом.