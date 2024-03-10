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13:21, 10 марта 2024Культура

Садальский вступился за Пугачеву на фоне призывов признать ее иноагентом

Садальский вступился за Пугачеву и заявил о ее огромном вкладе в культуру России

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский вступился за эстрадную певицу Аллу Пугачеву на фоне призывов признать ее иностранным агентом. Об этом он написал на своей странице в LiveJournal.

Актер подчеркнул, что исполнительница внесла «огромный вклад» в культуру России. «Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата [Государственной Думы Алексея] Журавлева» — написал Садальский.

Он задался вопросом, что чиновник сделал для развития страны, «кроме бестолкового мельканья по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву». «Ой вспомнил... в программе "60 минут" Журавлев оповестил россиян, что в Дании есть бордель для зоофилов, где можно насиловать черепах. Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» — сказал артист.

Ранее Алексей Журавлев выступил с призывом признать Аллу Пугачеву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из России. Парламентарий выразил уверенность, что вскоре после этого артистка «приползет каяться и прощения просить, как и предрекал [певец] Стас Михайлов».

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