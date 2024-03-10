Садальский вступился за Пугачеву на фоне призывов признать ее иноагентом
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский вступился за эстрадную певицу Аллу Пугачеву на фоне призывов признать ее иностранным агентом. Об этом он написал на своей странице в LiveJournal.
Актер подчеркнул, что исполнительница внесла «огромный вклад» в культуру России. «Хотелось бы подробнее узнать о деятельности депутата [Государственной Думы Алексея] Журавлева» — написал Садальский.
Он задался вопросом, что чиновник сделал для развития страны, «кроме бестолкового мельканья по ТВ и призыва лишить регалий Пугачеву». «Ой вспомнил... в программе "60 минут" Журавлев оповестил россиян, что в Дании есть бордель для зоофилов, где можно насиловать черепах. Может, депутат должен нам петь песни, а певцы выдвигать инициативы по развитию страны?» — сказал артист.
Ранее Алексей Журавлев выступил с призывом признать Аллу Пугачеву иностранным агентом, чтобы она больше не имела возможности получать деньги из России. Парламентарий выразил уверенность, что вскоре после этого артистка «приползет каяться и прощения просить, как и предрекал [певец] Стас Михайлов».