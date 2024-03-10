Reuters: США эвакуировали персонал своего посольства с Гаити из-за беспорядков

США приняли решение эвакуировать персонал своего посольства с Гаити на фоне массовых беспорядков. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на Южное командование Вооруженных сил (ВС) США.

«На борту военного самолета не было ни одного гражданина Гаити», — говорится в сообщении. Также в США задумались об отправке на Гаити элитной группы морской пехоты из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

9 марта в столице Гаити Порт-о-Пренсе местные банды атаковали президентский дворец. Также заранее скоординировавшие свои действия преступники напали на здание МВД и полицейское управление.