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05:57, 10 марта 2024Мир

Суд в Пакистане приговорил студента к казни за сообщение в WhatsApp

В Пакистане студента приговорили к казни за оскорбления Мухаммеда в WhatsApp

Фото: Unsplash

Пакистанский суд вынес приговор двум юношам за сообщения в WhatsApp, в которых были оскорбления пророка Мухаммеда. Об этом пишет The Indian Express.

Уточняется, что фигурантами дела стали 22-летний студент и 17-летний юноша. Первого приговорили к смертной казни за фотографию и видео, которые содержали уничижительные слова в адрес Пророка Мухаммеда и его жен. В свою очередь второго — к пожизненному заключению за распространение контента.

Жалоба поступила от подразделения по борьбе с киберпреступностью Федерального агентства расследований Пакистана в 2022 году. Ее написал местный житель, который получил фото и видео материалы с трех разных мобильных номеров.

Ранее в Пакистане осудили за богохульство и приговорили к смертной казни провозгласившую себя новым пророком женщину по имени Сальма Танвир (Salma Tanveer).

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      Юлия Мискевич
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