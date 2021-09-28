Назвавшую себя новым пророком женщину приговорили к казни в Пакистане

Провозгласившую себя новым пророком женщину по имени Сальма Танвир (Salma Tanveer) осудили за богохульство, оштрафовали и приговорили к смертной казни в Пакистане, пишет The Independent.

Жительница Лахора, которая называет себя пророком, пришедшим после Мухаммеда (согласно исламскому вероучению, он последний пророк и посланник Аллаха — прим. «Ленты.ру»), раньше работала директором школы. Утверждается, что она написала свою версию религиозного учения, в которой отрицала устоявшееся мнение о том, что Мухаммед был последним избранником Аллаха.

В 2013 году местная полиция возбудила дело о богохульстве в отношении Танвир, основанием тогда послужила жалоба местного священнослужителя. 27 сентября 2021 года пакистанский суд приговорил ее к казни и постановил взыскать с нее штраф в размере 50 тысяч рупий (порядка 21 тысячи рублей). В приговоре, который занимает 22 страницы, отмечается, что своими действиями экс-директор школы «унизила святого пророка Мухаммеда» и не смогла доказать, что она психически больна. В этом случае, согласно действующим законам, обвинения могли снять.

Адвокат обвиняемой в ходе заседания возразил, что женщина не осознавала своих действий, так как является душевнобольной, однако обвинение предоставило отчет медкомиссии, в котором говорилось, что Танвир может участвовать в судебном разбирательстве, так как не страдает психическими расстройствами.

Издание отмечает, что за богохульство с 1987 года в стране было осуждено по меньшей мере 1472 человека. В августе 2021 года обвинения были выдвинуты в адрес самого молодого жителя страны — восьмилетнего мальчика уличили в «предумышленном» мочеиспускании на ковер в библиотеке медресе, где хранилась религиозная литература.