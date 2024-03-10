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00:08, 10 марта 2024Мир

Трамп высмеял предвыборное видео Байдена

Трамп высмеял предвыборное видео Байдена и предложил вариант с его падениями
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello / Reutes

Бывший президент США Дональд Трамп в ответ на видеоролик нынешнего главы государства Джо Байдена, который он начинает словами о возрасте, представил свой — с падениями действующего лидера США. Об этом сообщает РИА Новости.

Кампания экс-главы США спустя несколько часов после выхода ролика Байдена представила ролик под названием «немолодой парень». Он начинается с «признания» нынешнего главы государства о возрасте, после чего идет подборка с падениями и ляпами Байдена.

Как писала газета The New York Times, Джо Байден занял 14-ю строчку в рейтинге лучших американских лидеров. Согласно опросу ученых, проведенному ко Дню президентов, его главным достижением стала победа над предшественником на выборах. Лидирующие позиции традиционно достались Аврааму Линкольну, Франклину Рузвельту, Джорджу Вашингтону, Теодору Рузвельту и Томасу Джефферсону.

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      Юлия Мискевич
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