Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:25, 10 марта 2024Из жизни

У любящего бекон американца обнаружили червя в мозге

У жителя США из-за бекона обнаружили в мозге личинки свиного ленточного червя

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У 52-летнего жителя США, любящего бекон, обнаружили в мозге червя. Об этом пишет American Journal of Case Reports.

Отмечается, что мужчина обратился за помощью с жалобами на мигрень, которая усиливалась с каждым днем. В результате обследований было выявлено, что его мозг заражен личинками свиного ленточного червя, которые образовали кисты по обеим сторонам органа.

Мужчине диагностировали заболевание нейроцистицеркоз, основной причиной которого является употребление недожаренной и зараженной свинины. Подчеркивается, что американец сообщил о привычке есть недожаренный бекон. Ему было назначено соответствующее лечение противопаразитарными и противовоспалительными препаратами.

Ранее сообщалось, что в США блогер съел кишащую ленточными червями рыбу ради просмотров. Никола Кратка из штата Флорида поймал в озере окуня и обнаружил ленточных червей, когда начал потрошить рыбу. В то время как большинство людей выбросили бы зараженного окуня, блогер решил съесть его.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия применила на Украине мощную авиабомбу. В США заявили, что это меняет баланс сил на линии фронта

      Задержанный в Дубае легионер «Спартака» обратился к клубу

      Экс-премьер Эстонии напился и был снят с рейса полицией

      У любящего бекон американца обнаружили червя в мозге

      Российский полицейский сел пьяным за руль и въехал в людей

      Два человека пострадали при пожаре в ангаре под Санкт-Петербургом

      Умер президент Ассоциации банков России

      Россиянка описала отдых в Адыгее фразой «в бассейн — через мороз и ветер»

      Пассажирский поезд встал около Белгорода из-за ракетной опасности

      Во Франции назвали провокацией соглашения о длительной помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше