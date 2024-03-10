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03:34, 10 марта 2024Россия

Украине предрекли окончательный крах в случае нового контрнаступления

Постпред Мурадов: новое контрнаступление ВСУ окончательно погубит Украину

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предрек Украине окончательный крах в случае нового контрнаступления вооруженных сил страны (ВСУ), передает РИА Новости.

«Перспективы нового украинского контрнаступления очевидны. Новый, так называемый "контрнаступ", окончательно погубит и ВСУ, и саму Украину, потому что лишит ее остатков человеческих ресурсов», — подчеркнул постпред.

Мурадов отметил, что командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк вероятно, хочет войти в историю как «генерал 200». Он выразил сочувствие украинцам в связи с подобными планами военного руководства страны.

6 марта Павлюк заявил, что в 2024 году Украина собирается перейти к контрударным действиям. По его словам, в настоящий момент ВСУ необходимо стабилизировать линию фронта и перегруппироваться для создания ударных сил.

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      Марина Совина
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