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13:14, 10 марта 2024Россия

Украинские дроны-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области

Поселок Горьковский Белгородской области атаковали три дрона-камикадзе ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Три дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали поселок Горьковский Грайворонского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, два украинских дрона успели сбить в воздухе, а третий влетел в частный жилой дом. Губернатор отметил, что в результате взрыва никто не пострадал.

Он добавил, что внутри жилого дома зафиксировали повреждения, выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

Ранее два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины атаковали город Строитель Белгородской области. После падения и детонации беспилотников загорелась фура.

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      Алиса Удовик
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