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20:53, 10 марта 2024Интернет и СМИ

Умерла народная артистка России Светлана Моргунова

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла 10 марта в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее близкую подругу Веру Мусатову.

Уточняется, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. «Это сегодня случилось утром», — добавила собеседник агентства.

Моргунова работала диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. Кроме того, она была ведущей «Голубого огонька» и «Утренней почты».

Ранее 10 марта президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни. Лунтовский с 1999 по 2005 год работал заместителем председателя Банка России, после чего был назначен первым зампредом ЦБ.

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      Зарина Дзагоева
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