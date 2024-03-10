Умерла народная артистка России Светлана Моргунова

Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла 10 марта в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее близкую подругу Веру Мусатову.

Уточняется, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. «Это сегодня случилось утром», — добавила собеседник агентства.

Моргунова работала диктором Центрального телевидения СССР с 1961 года. Кроме того, она была ведущей «Голубого огонька» и «Утренней почты».

Ранее 10 марта президент Ассоциации банков России, бывший первый зампред Банка России Георгий Лунтовский умер на 74-м году жизни. Лунтовский с 1999 по 2005 год работал заместителем председателя Банка России, после чего был назначен первым зампредом ЦБ.

