В Подмосковье школьницы обвинили детского тренера по боксу в домогательствах

В Электростали школьницы обвинили детского тренера по боксу в домогательствах

В городе Электросталь Московской области 36-летнего детского тренера по боксу обвинили в домогательствах школьниц. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина домогался двух шестиклассниц, которые занимаются у него в «Школе бокса» на Южном проспекте. После очередного занятия в секции по боксу девочки вернулись домой и рассказали родителям, что к ним приставал тренер. По словам 12-летних школьниц, их наставник зашел в женскую раздевалку после тренировки и начал трогать их за грудь.

Родители девочек обратились в полицию. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) начало проверку. Отмечается, что девочки-ровесницы учатся в одном классе и вместе занимаются боксом.

Ранее сообщалось, что жителя Омска задержали за сексуальные домогательства в поезде 14-летней девочки из Нижнего Новгорода. Мужчина залез спящей школьнице под футболку и начал трогать за грудь.