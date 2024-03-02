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13:44, 2 марта 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за домогательства спящей 14-летней девочки в поезде

Жителя Омска задержали за домогательства 14-летней школьницы в поезде

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жителя города Омск задержали за сексуальные домогательства в поезде 14-летней девочки из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина залез спящей школьнице под футболку и начал трогать за грудь. Девочка проснулась и спросила: «Что вы делаете?». После этого извращенец сбежал. Пострадавшая сразу же рассказала о случившемся проводнице и сопровождавшим поезд полицейским.

Злоумышленника быстро нашли. Им оказался 42-летний мужчина из Омска. По данным Mash, россиянин заявил правоохранителям, что увидел большую грудь и захотел потрогать. Омича сняли с поезда на станции Кузнецк в Пензенской области и передали полиции.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области арестованного за причинение легкого вреда здоровья 37-летнего мужчину заподозрили в изнасиловании двух детей. В январе в полицию поступило заявление, что фигурант весной домогался шестилетней дочери сожительницы в Лодейном Поле.

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      Никита Савин
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