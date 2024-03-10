В Татарстане козырек магазина рухнул на людей

В Казани козырек магазина обрушился на людей из-за снега

В казанском микрорайоне Дербышки, Татарстан, козырек магазина «Магнит» рухнул на местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Конструкция обрушилась из-за снега по всей площади магазина, что составляет около 50 метров. Персонал и покупатели покинули помещение через запасной выход.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Сейчас они с собаками обследуют территорию. По предварительным данным, одна из служебных собак унюхала человека под завалами.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре в ангаре на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом. Пострадавшие были госпитализированы.

