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17:54, 10 марта 2024Мир

Великобритания пообещала поддержку Армении перед лицом исходящих от России угроз

В Великобритании признали решение Армении о заморозке членства в ОДКБ

Фото: Unsplash

Великобритания признала решение Армении о заморозке членства в ОДКБ и пообещала ей поддержку перед лицом исходящих от России угроз и ответных мер. Так на ситуацию отреагировал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, с текстом его ответа британскому парламенту ознакомился RT.

Уточняется, что таким образом Хиппи ответил на запрос депутата Роберта Бакленда, в котором тот спросил о потенциальной выгоде для оборонной промышленности Великобритании в случае выхода Армении из ОДКБ. По мнению Хиппи, любая выгода должна вписываться в рамки согласованных ограничений по оружейному эмбарго ОБСЕ.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в настоящий момент власти страны активно обсуждают идею вступления в Европейский союз. Мирзоян отметил, что власти Армении рассматривают новые возможности на фоне вызовов, с которыми сталкивается Ереван в последние годы.

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      Зарина Дзагоева
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