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12:06, 9 марта 2024Бывший СССР

Армения начала активно обсуждать идею вступления в ЕС

Глава МИД Армении: власти активно обсуждают идею вступления страны в ЕС

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел Армедии Арарат Мирзоян заявил, что в настоящий момент власти страны активно обсуждают идею вступления в Европейский союз. Об этом дипломат рассказал в интервью турецкому каналу TRT World.

Мирзоян отметил, что власти Армении рассматривают новые возможности на фоне вызовов, с которыми сталкивается Ереван в последние годы. «Не открою секрета, если скажу, что в этом ряду есть также идея членства в Евросоюзе. У народа Армении есть европейские устремления», — заявил он.

По словам главы дипведомстсва, Евросоюз и США содействуют демократическим реформам в Армении. Он отметил, что считает важным расширить круг партнеров и союзников. Так, он указал, что сейчас идет углубление отношений с ЕС и Соединенными Штатами, но при этом сохраняются традиционные связи. «К примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим отношения с Индией... В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями»,— добавил Мирзоян.

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      Екатерина Подвигина
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