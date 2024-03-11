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01:00, 11 марта 2024Ценности

45-летняя пианистка показала фигуру в бикини

Кадр: The Sun

Британская певица, пианистка, фотомодель и актриса Майлин Класс снялась в откровенной фотосессии для коллекции, созданной совместно с модным брендом Next. Соответствующие снимки появились на сайте марки.

45-летняя знаменитость показала фигуру бикини, оформленном черно-белым анималистическим принтом. Кроме того, женщина примерила слитные купальники в синих и оранжевых тонах.

Вдобавок звезда позировала перед камерой в облегающем платье черно-серого цвета, а также в классических костюмах, состоящих из широких брюк, жилета и жакета. Также она продемонстрировала на себе кожаные штаны и шелковый топ с кружевами.

Ранее сообщалось, что пожилая блогерша и врач Цинь Хуэйлань из Шанхая, Китай, стала манекенщицей на Неделе моды в Париже. 70-летняя медработница вышла на подиум в рамках показа итальянского бренда Miu Miu. Она предстала перед зрителями в сером пальто ниже колена, украшенном серебристыми металлическими цветами.

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      Мария Винар
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